„Hexenküche“: Sogar Vilimsky verteidigt Schilling

Schilling: Heftige Vorwürfe aus privatem Umfeld

Die grüne Spitzenkandidatin war in den letzten 72 Stunden mit heftigen Vorwürfen aus ihrem privaten Umfeld konfrontiert – nämlich dass sie es mit der Wahrheit nicht so genau nehme. Einer, der für Schilling besonders in die Bresche sprang, war FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky.