Pro-Kopf-Einkommen sinkt: Wifo revidiert Prognose

Um mittel- und langfristig eine positive Wirtschaftsentwicklung in Österreich zu unterstützen, sieht Kocher vor allem drei Handlungsfelder: Hierzulande sollten nach Ansicht des Wirtschaftsministers die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) noch spürbar erhöht werden. Österreich liege bei den F&E-Investitionen in Relation zum BIP in Europa hinter Belgien und Schweden auf Rang 3 und das Ziel sei Platz 1. Außerdem müsse man „alles tun, um Potenziale am Arbeitsmarkt nutzbar zu machen“, so Kocher.