Teuerung, Industrie: Damit müssen wir 2024 rechnen

Die schwächelnde Industrie wird im kommenden Jahr die Konjunkturerholung in Österreich verzögern. Die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS erwarten in ihrer am Donnerstag vorgestellten Prognose für 2024 Jahr ein reales Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,9 bzw. 0,8 Prozent und 2025 von 2,0 bzw. 1,5 Prozent. Steigende Realeinkommen werden die Konjunktur stützen. Nach zwei Jahren mit sehr hoher Teuerung soll sich 2024 die Inflationsrate hierzulande halbieren.