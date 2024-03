Mutter brach nach Tod von Dominik (5) zusammen

Am Sonntagvormittag leuchtet der Himmel über dem Mehrparteienhaus in der Linzer Industriezeile strahlendblau. Die Sonne scheint kräftig, und die Temperaturen sind frühlingshaft warm. Das prächtige Wetter passt leider gar nicht zu der furchtbaren Tragödie, die sich am Samstagnachmittag hier zugetragen hatte.