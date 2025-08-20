Oberbank-General blickt optimistisch in Zukunft

Die Zahlen aus der Halbjahresbilanz der Oberbank, die Generaldirektor Franz Gasselsberger präsentierte: Zwar sank das Zinsergebnis mit 313,5 Millionen Euro im Vergleich zur Vorjahresperiode um 4,8%, auch der Gewinn nach Steuern fiel mit 179,2 Millionen € um elf Prozent geringer als im Vorjahr aus. Grund dafür sei das niedrige Zinsniveau, so der General. Allerdings: Sowohl das Einlagen- als auch das Kreditvolumen hätten sich stark entwickelt, „die Eigenkapitalsituation ist hervorragend und die Quote notleidender Kredite hat die Bank von 3,64 auf unter 3% gedrückt“.