Nach Unfall mit Senior sucht Polizei Autofahrerin

Wer hat diesen Unfall am Dienstagvormittag in Steyregg (OÖ) beobachtet? Die Polizei ist nach dem Crash jedenfalls auf der Suche nach der Verursacherin. Denn diese fuhr einfach weiter, nachdem sie einen 70-jährigen Motorradfahrer zum Abbremsen gedrängt hatte und dieser daraufhin zu Sturz kam.