Fuhr einfach davon

Nach Unfall mit Senior sucht Polizei Autofahrerin

Oberösterreich
19.08.2025 19:38
Die Verursacherin fuhr einfach davon.
Die Verursacherin fuhr einfach davon.

Wer hat diesen Unfall am Dienstagvormittag in Steyregg (OÖ) beobachtet? Die Polizei ist nach dem Crash jedenfalls auf der Suche nach der Verursacherin. Denn diese fuhr einfach weiter, nachdem sie einen 70-jährigen Motorradfahrer zum Abbremsen gedrängt hatte und dieser daraufhin zu Sturz kam.

Ein 70-Jähriger aus Steyregg lenkte seinen Motorroller am Dienstag gegen 11 Uhr im Kreisverkehr der L569 in Steyregg. Zur selben Zeit fuhr eine bislang unbekannte Lenkerin vom Ortskern Steyregg kommend mit ihrem dunkelblauen Kleinwagen ungebremst in den Kreisverkehr ein und nötigte den 70-Jährigen zum Abbremsen. Dieser kam dadurch zu Sturz und wurde unbestimmten Grades verletzt.

Unfallzeuge leistete Erste Hilfe
Die unbekannte Lenkerin setzte ihre Fahrt, ohne anzuhalten, Richtung Linz fort. Der 70-Jährige wurde nach der Erstversorgung zur Behandlung in das Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht. Ein Unfallzeuge leistete dem gestürzten Motorradfahrer Erste Hilfe.

Weitere Zeugen bzw. die gesuchte Lenkerin werden nun gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Steyregg unter 059133/4339-100 zu melden.

OÖ-Krone
Oberösterreich

Mehr Oberösterreich
Fuhr einfach davon
Nach Unfall mit Senior sucht Polizei Autofahrerin
Krone Plus Logo
Diebstahl und Fußbruch
Motorsportler im Rollstuhl durchlebt Horror-Wochen
Freunde sahen Unfall
Motorradfahrer stürzte in einen Straßengraben
Nach nur einem Jahr
LASK löst Vertrag mit Jerome Boateng auf
Zu schnell unterwegs
Bursch muss nach 13 Tagen Führerschein abgeben
