Kritik am Rathaus-Ausflug mit Flusskreuzfahrt

Am Freitag, 29. August, ist eine Reise ins tschechische Krumlov geplant. Am Programm steht neben einer Flussfahrt auf der Moldau auch ein gemütlicher Abendausklang sowie eine Anreise mit dem Bus. „Während wir sparen müssen und an diesem Tag das Rathaus zu bleibt, gönnen sie sich einen Ausflug mit Flusskreuzfahrt“, ließ ein Rieder beim Telefonat mit der „Krone“ seinem Unmut freien Lauf. Vizebürgermeister Peter Stummer (SP) kann die Kritik in keiner Weise nachvollziehen: „Ein Ausflug ist eine Wertschätzung der geleisteten Arbeit und für das Betriebsklima von großer Bedeutung.“