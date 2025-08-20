Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stadt muss sparen

Kritik am Rathaus-Ausflug mit Flusskreuzfahrt

Oberösterreich
20.08.2025 08:00
Die Mitarbeiter des Rieder Rathauses (r.) dürfen sich auf einen Dienstausflug nach Krumau freuen ...
Die Mitarbeiter des Rieder Rathauses (r.) dürfen sich auf einen Dienstausflug nach Krumau freuen – in der Stadt sorgt die Reise aber auch für Unmut.(Bild: Malecek rafting)

In Ried muss wegen des Finanzlochs von sechs Millionen Euro gespart werden. Unter anderem öffnete deswegen das Freibad mit einmonatiger Verspätung die Pforten. Dass die Rathaus-Mitarbeiter nun auf Kosten des Steuerzahlers ins tschechische Krumau reisen dürfen, stößt im Innviertel auf Unverständnis. 

0 Kommentare

Mit großen finanziellen Schwierigkeiten hat die Stadt Ried zu kämpfen. Wie mehrfach berichtet, klafft ein rund sechs Millionen Euro großes Finanzloch in der Stadtkasse. VP-Bürgermeister Bernhard Zwielehner betonte immer wieder, dass Einsparungen in vielen Bereichen unumgänglich seien. Vereinen wurden Förderungen gekürzt, Gebühren erhöht. Das defizitäre Freibad blieb einen Monat länger geschlossen, um Kosten zu senken.

Zitat Icon

Gerade in Zeiten von Härteausgleich und Sparmaßnahmen ist mir die Förderung der Gemeinschaft ein Anliegen.

Bernhard Zwielehner, ÖVP-Bürgermeister

Stets führte der Stadtchef die Misere auf die stark gestiegenen Ausgaben im Gesundheits- und Sozialbereich zurück und stieß dabei auf Verständnis in der Bevölkerung. Nun aber gehen in der Bezirkshauptstadt wegen eines Ausflugs der Rathaus-Mitarbeiter die Wogen hoch.

Zitat Icon

Die Kritik am Ausflug ins Ausland ist völlig unangebracht. Eine Fahrt in die Steiermark wäre viel weiter. 

Peter Stummer, SP-Vizebürgermeister

Am Freitag, 29. August, ist eine Reise ins tschechische Krumlov geplant. Am Programm steht neben einer Flussfahrt auf der Moldau auch ein gemütlicher Abendausklang sowie eine Anreise mit dem Bus. „Während wir sparen müssen und an diesem Tag das Rathaus zu bleibt, gönnen sie sich einen Ausflug mit Flusskreuzfahrt“, ließ ein Rieder beim Telefonat mit der „Krone“ seinem Unmut freien Lauf. Vizebürgermeister Peter Stummer (SP) kann die Kritik in keiner Weise nachvollziehen: „Ein Ausflug ist eine Wertschätzung der geleisteten Arbeit und für das Betriebsklima von großer Bedeutung.“

Land finanziert Ausflug
Auch für Bürgermeister Zwielehner sind die Misstöne unangebracht. Sämtliche Kosten des Betriebsausflugs würden durch Zuschüsse des Landes (50 Euro pro Person aus dem Topf Förderung der Betriebsgemeinschaft) gedeckt werden. „Betriebsausflüge hat es schon immer gegeben. Das Miteinander fernab von täglichen beruflichen Herausforderungen ist wichtig.“

Porträt von Mario Zeko
Mario Zeko
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
205.975 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
183.901 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
157.630 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3109 mal kommentiert
Außenpolitik
Selenskyj-Treffen mit Trump wird zum Drahtseilakt
1491 mal kommentiert
Bei Selenskyjs letztem Besuch im Weißen Haus im Februar war das Gespräch teils in hitzige ...
Außenpolitik
Ukraine-Gipfel: Experte warnt vor fatalem Deal
1206 mal kommentiert
Mehr Oberösterreich
Auf Weidekoppel
Fohlen schlug aus und trat Bub (5) ins Gesicht
Stadt muss sparen
Kritik am Rathaus-Ausflug mit Flusskreuzfahrt
Gegen Auto geprallt
Zwei Mädchen bei Scooter-Unfall schwer verletzt
Als Feuerwehr löschte
Wohnmobil in Flammen wurde zu einem „Geisterauto“
Erwischt
Lenkerin hatte trotz Vollrausch Kinder an Bord
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf