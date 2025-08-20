Lenkerin hatte trotz Vollrausch Kinder an Bord

Mit 2,44 Promille fuhr eine Frau noch Auto, hatte eine Freundin mit und ihre beiden kleinen Kinder saßen auf der Rückbank. Als die Frau von der Polizei gestoppt wurde, reagierte sie aggressiv.
Eine 29-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am Dienstag gegen 21 Uhr auf der B152 von Weyregg in Richtung Schörfling am Attersee. Sie fuhr dabei auffällig Schlangenlinie und verursachte mit ihrer Fahrweise beinahe mehrere Verkehrsunfälle. Als die Polizei schließlich eine Kontrolle durchführte, konnte sich die 29-Jährige kaum auf den Beinen halten. Außerdem verhielt sie sich renitent und beschimpfte die Beamten wüst.
Polizistin an der Hand verletzt
Der Alkotest ergab 2,44 Promille. In diesem Zustand hatte die 29-Jährige eine Freundin am Beifahrersitz und ihre beiden Kleinkinder (fünf und zwei Jahre) auf der Rückbank befördert. Während der Anhaltung wurde die 29-Jährige zunehmend aggressiver, leistete noch einen Widerstand gegen die Staatsgewalt und verletzte dabei eine Polizeibeamtin an der linken Hand. Dies wird bei der Staatsanwaltschaft Wels gesondert zur Anzeige gebracht.
Der Führerschein wurde ihr vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.
