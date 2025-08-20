Hallstätter Gletscher in fünf Jahren Geschichte

Seethalerhütter nicht mehr auf Gletscherweg erreichbar

Das bestätigen auch die Zahlen des Forschungsprogramms: Seit Beginn des Messprogramms im Jahr 2006 hat der Hallstätter Gletscher mehr als 56 Millionen Kubikmeter – das ist ein Drittel seiner ursprünglichen Masse – verloren. Die Folgen davon sind bereits unmittelbar vor Ort zu spüren. Schon in den nächsten Wochen werden sich laut Experten der Hallstätter und der Schladminger Gletscher, die seit rund 3500 Jahren verbunden sind, endgültig trennen. Das verbindende Schneeband ist nur noch sieben Meter breit – vor einem Jahr waren es noch 30 Meter. Mit dem Auseinanderbrechen ist auch die beliebte Seethalerhütte künftig nicht mehr auf einem präparierten Gletscherweg, sondern nur noch mithilfe von Steigeisen erreichbar.