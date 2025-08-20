Wohnmobil in Flammen wurde zu einem „Geisterauto“

Am Dienstag gegen 17.15 Uhr kam es in Oberkriebach in Hochburg-Ach zu einem Brandereignis, bei dem ein Wohnmobil in Vollbrand geraten war.

Das Wohnmobil war zu Beginn des Brandereignisses auf einem Parkplatz abgestellt. Im Zuge der Löscharbeiten durch die FF Hochburg-Ach startete sich das Wohnmobil von selbst und nahm Fahrt auf. Hierbei steuerte das Wohnmobil zuerst in das zweite Auto des Wohnmobilbesitzers (61 und aus Deutschland) und beschädigte es dabei erheblich.