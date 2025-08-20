Flucht vor Polizei: Lenker blieb in Busch stecken

Verfolgungsjagd ging über vier Kilometer-Distanz

Die Streife nahm sofort die Verfolgung auf. Der Mopedlenker versuchte mit riskanten Fahrmanövern und überhöhter Geschwindigkeit die verfolgende Streife abzuschütteln, wobei 30-km/h-Zonen, Einbahnen und Fahrverbote von ihm gänzlich ignoriert wurden. Die Nachfahrt erstreckte sich über etwa vier Kilometer vom Welser Stadtteil Oberhart über Feldwege zur Rayonsgrenze Marchtrenk weiter zum ÖBB-Terminal, wo der Mopedlenker schlussendlich seine Flucht beendete, nachdem er in einem Busch stecken geblieben war.