Altern in Würde! Sowohl geistig wie körperlich

Die Entwicklung der Altersstruktur in Oberösterreich zeigt deutlich: Wir werden immer älter. Heute leben bereits 13.759 Oberösterreicher, die älter als 90 Jahre sind – mehr als doppelt so viele wie 2010. Und es sind 244, die die 100er-Marke bereits geknackt haben. Das ist einerseits ein Erfolg moderner Medizin und unseres Wohlstandes, bedeutet aber andererseits, dass wir unsere Strukturen in Pflege, Gesundheit und Gesellschaft nachhaltig anpassen müssen. Denn die demografische Entwicklung verändert unser Land tiefgreifend. „Deshalb ist es wichtig, dass wir neue technologische Möglichkeiten nicht nur nutzen, sondern unseren Pensionisten auch die Vorteile zeigen. Künstliche Intelligenz und digitale Technologien werden beispielsweise in den kommenden Jahren wegweisend dafür sein, dass wir unseren älteren Mitbürgern ein selbstbestimmtes, sicheres und erfülltes Leben ermöglichen können. Oberösterreich soll bei der Nutzung neuer Technologien ein Vorreiter sein“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer.