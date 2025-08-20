Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pflegesystem krankt

Altern in Würde! Sowohl geistig wie körperlich

Oberösterreich
20.08.2025 11:20
13.759 Oberösterreicher sind älter als 90 Jahre alt.
13.759 Oberösterreicher sind älter als 90 Jahre alt.(Bild: Spitzbart Wolfgang)

Waren 2010 noch 125 Personen in Oberösterreich über 100 Jahre alt, sind es 2025 schon doppelt so viele. Wie wappnet sich das Pflegesystem dafür? Eine neue Strategie will Klarheit schaffen.

0 Kommentare

Die Entwicklung der Altersstruktur in Oberösterreich zeigt deutlich: Wir werden immer älter. Heute leben bereits 13.759 Oberösterreicher, die älter als 90 Jahre sind – mehr als doppelt so viele wie 2010. Und es sind 244, die die 100er-Marke bereits geknackt haben. Das ist einerseits ein Erfolg moderner Medizin und unseres Wohlstandes, bedeutet aber andererseits, dass wir unsere Strukturen in Pflege, Gesundheit und Gesellschaft nachhaltig anpassen müssen. Denn die demografische Entwicklung verändert unser Land tiefgreifend. „Deshalb ist es wichtig, dass wir neue technologische Möglichkeiten nicht nur nutzen, sondern unseren Pensionisten auch die Vorteile zeigen. Künstliche Intelligenz und digitale Technologien werden beispielsweise in den kommenden Jahren wegweisend dafür sein, dass wir unseren älteren Mitbürgern ein selbstbestimmtes, sicheres und erfülltes Leben ermöglichen können. Oberösterreich soll bei der Nutzung neuer Technologien ein Vorreiter sein“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer.

„Pflege 2040“ als neue Strategie für die Zukunft
Doch neben der geistigen, ist vor allem die körperliche Fitness ein Gradmesser für einen hochwertigen Lebensabend. „Pflege 2040“ ist eine Strategie vom Sozialressort, den Städten, Gemeinden, der Arbeiterkammer und den Hilfsorganisationen. „Ziel ist es, dass die Menschen auch in Zukunft im Alter gut betreut werden. Wir wollen gute Qualität in der Pflege anbieten, die für den Einzelnen leistbar und für die öffentliche Hand finanzierbar bleibt. Dabei setzen wir auf professionelle Pflege und Betreuung sowie auf ehrenamtliche Begleitung, um dem Wunsch vieler nachzukommen, den Lebensabend in vertrauter Umgebung verbringen zu können“, erklärt Landesrat Christian Dörfel. Und so zeigt das Sozialressort ersten Erfolge auf: Die Fachkräftestrategie Pflege sorge für mehr Personal, bessere Arbeitsbedingungen und eine Aufwertung des Berufs. Zudem werden heuer werden 1600 Personen als Fachkräfte ausgebildet.

Die Kritikpunkte und Schwachstellen
Ein weiterer Schwerpunkt sei laut Dörfel die noch bessere Unterstützung und Begleitung von pflegenden Angehörigen und die Weiterentwicklung der 24-Stunden-Betreuung. Doch Fakt ist, dass sich 60 Prozent der Pflegekräfte durch die psychisch herausfordernde Arbeit stark belastet fühlen und in Oberösterreich im mobilen Bereich mit 1,8 Pfleger auf 100 Pflegebedürftige deutlich weniger als in Wien (4,1) kommen.

Porträt von Vera Lischka
Vera Lischka
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
206.715 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
186.921 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
171.631 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3113 mal kommentiert
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1398 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Ukraine-Gipfel: Experte warnt vor fatalem Deal
1206 mal kommentiert
Mehr Oberösterreich
Pflegesystem krankt
Altern in Würde! Sowohl geistig wie körperlich
Krone Plus Logo
Was sie (nicht) kann
Wenn die Künstliche Intelligenz zum Ratgeber wird
Elf Anzeigen
Flucht vor Polizei: Lenker blieb in Busch stecken
Umsatz gesteigert
FACC profitiert von Aufwind in Luftfahrtindustrie
Alkohol, Snus, Lachgas
Auf Knopfdruck zum Rausch: Warum wird weggeschaut?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf