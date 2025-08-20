Zwei Mädchen bei Scooter-Unfall schwer verletzt

In Spitäler geflogen

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch die beiden Mädchen und der Elektroscooter mehrere Meter weggeschleudert wurden. Die beiden Mädchen wurden vom Roten Kreuz sowie Notarzteinsatzfahrzeug erstversorgt und stabilisiert und in weiterer Folge mit schweren Verletzungen mit den Rettungshubschraubern Martin 3 und Christophorus 10 in die Krankenhäuser Wels und in den Med Campus III in Linz verbracht.