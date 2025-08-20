Zwei Mädchen bei Scooter-Unfall schwer verletzt

Aus dem Sommer-Spaß wurde blutiger Ernst: Schwer verletzt wurden zwei Mädchen (14 und 15 Jahre), die am Dienstagabend im oberösterreichischen Schlierbach auf ihrem E-Scooter mit einem Auto zusammenstießen. Beide waren nicht ansprechbar, wurden in Spitäler geflogen.
Eine 38-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems fuhr am Dienstag gegen 17.15 Uhr auf der Blumauer Straße aus Richtung Kirchdorf an der Krems kommend in Fahrtrichtung Reitstall Blumau.
Gegenüber einem Wohnhaus in Schlierbach führt ein Stichweg in Form einer Bahnunterführung von der B138 auf die Blumauer Straße aus welchem ein Elektroscooter, besetzt mit einer 14-Jährigen aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems und einer 15-Jährigen aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems, fuhr.
In Spitäler geflogen
Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch die beiden Mädchen und der Elektroscooter mehrere Meter weggeschleudert wurden. Die beiden Mädchen wurden vom Roten Kreuz sowie Notarzteinsatzfahrzeug erstversorgt und stabilisiert und in weiterer Folge mit schweren Verletzungen mit den Rettungshubschraubern Martin 3 und Christophorus 10 in die Krankenhäuser Wels und in den Med Campus III in Linz verbracht.
Aufgrund dessen, dass die beiden Mädchen nicht ansprechbar waren, konnte bis dato nicht erhoben werden, welches der beiden Mädchen den Scooter gelenkt hat. Ein mit der 38-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief negativ.
