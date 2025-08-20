Auf diese „Krone“-Serie haben Familien gewartet

Elternsein ist wunderschön. Aber manchmal auch ganz schön viel! Als Mama von drei kleinen Energiebündeln mit 8, 6 und 2 Jahren weiß ich, wie es ist, wenn das T-Shirt kratzt und die Socken drücken, wenn mal wieder das Mittagessen improvisiert werden muss, im Kinderzimmer die Fetzen fliegen und das Telefon klingelt, während im Bad die Seife von den Wänden tropft. Alles ganz normal im Leben mit Kindern. Denn auch wenn wir es zwischen Bindungsorientierung und Alltagswahnsinn manchmal vergessen: Wir sind damit nicht alleine!