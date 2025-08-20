Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mutter, Vater, Kind

Auf diese „Krone“-Serie haben Familien gewartet

Oberösterreich
20.08.2025 17:00
Von kleinen Krisen und großen Gefühlen erzählt die neue Serie „Mutter, Vater, Kind“.
Von kleinen Krisen und großen Gefühlen erzählt die neue Serie „Mutter, Vater, Kind“.(Bild: stock.adobe.com null)

Kleine Krisen, große Gefühle, „Marmeladenglasmomente“ zum Nachempfinden und Expertenwissen frei Haus : All das liefert die „OÖ-Krone“ ab sofort direkt ins Kinderzimmer – für alle Eltern und die, die es noch werden wollen.

0 Kommentare

Elternsein ist wunderschön. Aber manchmal auch ganz schön viel! Als Mama von drei kleinen Energiebündeln mit 8, 6 und 2 Jahren weiß ich, wie es ist, wenn das T-Shirt kratzt und die Socken drücken, wenn mal wieder das Mittagessen improvisiert werden muss, im Kinderzimmer die Fetzen fliegen und das Telefon klingelt, während im Bad die Seife von den Wänden tropft. Alles ganz normal im Leben mit Kindern. Denn auch wenn wir es zwischen Bindungsorientierung und Alltagswahnsinn manchmal vergessen: Wir sind damit nicht alleine!

Damit das Miteinander für alle funktioniert: Auch Omas und Opas dürfen sich auf interessante ...
Damit das Miteinander für alle funktioniert: Auch Omas und Opas dürfen sich auf interessante Themen in unserer Familienserie freuen.(Bild: stock.adobe.com null)

Der „Experten-Quickie“ für gestresste Eltern
Tipps, die das Zusammenleben leichter machen sollen, finden sich ab sofort in unserer Serie „Mutter, Vater, Kind“ – dem neuen Familientreffpunkt in der „OÖ-Krone“. Jeden Mittwoch liefern wir Expertenwissen auf den Punkt gebracht – weil Zeit für Eltern schließlich Mangelware ist – genauso wie Antworten auf die Lieblingsfrage „Was machen wir heute, Mama?“

Ob Kinderbetreuung, Wutausbrüche oder Wochenendplanung: Wir sammeln Inputs von denen, die es wissen müssen, teilen kinderleichte Bastelideen, nehmen Sie mit auf unsere Familienausflüge im schönen Oberösterreich und erinnern mit den „Meilensteinen“ und einer großen Portion Selbstironie zwischendurch daran, dass auch die Mini-Erfolge im Elternalltag gefeiert werden dürfen.

Zitat Icon

Du, Mama? Wo war ich eigentlich, bevor ich in deinem Bauch war?

Kinderzitat der Woche von Lola (6) aus Engerwitzdorf

Es geht um kleine Krisen, große Gefühle, ehrliche Einblicke – und den besonderen „Marmeladenglasmoment“, in dem wir unser Glück am liebsten konservieren und für immer festhalten möchten. Aber auch Großeltern können sich über spannende Themen und Impulse freuen – weil das Miteinander für die ganze Familie funktionieren soll.

Von Eltern für Eltern: Ihre Geschichten sind gefragt!
„Mutter, Vater, Kind“ ist für alle Eltern, die nur das Beste für ihre Kinder wollen – und dabei trotzdem regelmäßig scheitern. Aber das ist okay, weil wir auch nur Menschen sind – mit Müsli im Haar und viel Liebe im Herzen.

Glück auf Vorrat: Unser „Marmeladenglasmoment“

Draußen lachte die Sonne, das perfete Wetter für einen Ausflug. Und wir? Sind den ganzen Tag im Pyjama zuhause geblieben und haben beim Duplospielen und Höhlenbauen die Zeit vergessen. Als es Abend wurde, gab’s noch einen Film mit Popcorn und Kakao obendrein. Und obwohl – oder gerade weil – wir einfach mal gar nichts gemacht haben, bekommt dieser Tag einen Platz in unserem „Marmeladenglas“.

Und weil jede Familie einzigartig ist, freuen wir uns auf viele Nachrichten von Ihnen! Schicken Sie uns die Themen, die Sie beschäftigen, an ooe@kronenzeitung.at, Kennwort „Familie“, oder schreiben Sie es in die Kommentare – wir fragen an den richtigen Stellen nach.

Teilen Sie Ihre wöchentlichen Meilensteine und inspirieren Sie uns mit Ihren schönsten Erlebnissen! Erzählen Sie von Ihrem persönlichen „Marmeladenglasmoment“ und bringen Sie uns mit Ihren besten Kinderzitaten zum Schmunzeln. Denn gerade wenn der Druck von außen groß ist, tut es gut, sich gegenseitig den Rücken zu stärken. Ehrlich, unperfekt – und miteinander.

Porträt von Lisa Prearo
Lisa Prearo
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Kammer warnt:
Ärztestreiks könnten sich österreichweit ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
210.213 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
191.441 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
190.073 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3121 mal kommentiert
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1486 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen
966 mal kommentiert
Meinl-Reisinger und  Andrii Sybiha in Odessa
Mehr Oberösterreich
Mutter, Vater, Kind
Auf diese „Krone“-Serie haben Familien gewartet
Wegen Postenbesetzung
Elf Tage Prozess gegen schwarzen Klubchef
Er zündelte gerne
Zwei Jahre Haft für einen „heißen“ Fotografen
Halbjahresbilanz
Oberbank-General blickt optimistisch in Zukunft
Salzkammergut
Galerie 422: Im Zustand des Schwebens
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf