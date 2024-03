Wie Nawalny Putin über den Tod hinaus verfolgt

Trauer vor russischer Botschaft in Wien

Dem Begräbnis in Moskau beiwohnen wollte auch die außenpolitische Sprecherin der Grünen Ewa Ernst-Dziedzic. Doch die russische Botschaft lehnte ihren Visumsantrag ab. „Das habe ich in meiner langjährigen Tätigkeit als Abgeordnete im Parlament noch nicht erlebt und reiht sich auch in das Gesamtbild der Schikanen ein, die es in Russland selbst gibt, um die Familienangehörigen und die Bevölkerung davon abzuhalten, Nawalny die letzte Ehre zu erweisen“, zeigte sie sich überzeugt.