Bereits Dutzende Festnahmen in Russland

Die Nichtregierungsorganisation OWD-Info zählt landesweit bereits mehr als 56 Menschen, die im Zusammenhang mit den Trauerbekundungen festgenommen wurden. Die meisten davon habe es in Nowosibirsk gegeben, erklärte die Organisation am Freitag im Onlinedienst Telegram. Sie seien in einem Gefangenentransporter weggebracht worden – nur, weil sie Blumen niedergelegt hatten.