Nawalny-Begräbnis: Nerven in Moskau liegen blank

Nawalny versetzt den Machtapparat auch nach seinem Tod in höchste Anspannung. Die Trauerfeier war für 14 Uhr Ortszeit (12 Uhr MEZ), die Beerdigung zwei Stunden später (14 Uhr MEZ) auf dem Borissow-Friedhof geplant. Österreich wird von Werner Almhofer vertreten, dem Botschafter in Moskau. Grünen-Politikerin Ewa Ernst-Dziedzic erhielt kein Visum, sie will stattdessen vor der russischen Botschaft in Wien einen Kranz niederlegen.