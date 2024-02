Grünpolitikerin darf nicht zu Nawalny-Begräbnis

„Da es nicht möglich ist, Nawalny vor Ort in Moskau zu gedenken, werde ich gleichzeitig mit dem Begräbnis um 12.00 Uhr am Freitag hier in Österreich ein Gedenken veranstalten und einen Kranz an die Botschaft übergeben“, kündigte die Nationalrätin an. Nawalny selbst habe sie leider nie persönlich getroffen, lediglich bei einer Veranstaltung sei man sich einmal über den Weg gelaufen.