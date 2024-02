Ein Bonustag vor allem für den Tiroler Tourismus

Herzlich willkommen am 29. Februar! Heute ist quasi ein Bonustag. Während das Schaltjahr für uns zwar bedeutet, dass wir einen Tag länger arbeiten und einen Tag mehr Strom, Wasser und Heizkosten zahlen müssen, freut sich der Tiroler Tourismus. Denn ihm bringt der zusätzliche Tag am Ende des Februars ein kleines Plus. Immerhin ist der Monat laut Karin Seiler, Geschäftsführerin der Tirol Werbung, der wichtigste für die Branche.