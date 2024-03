So tricksen Sie die Frühjahrsmüdigkeit aus

Wecken Sie Ihren Organismus von innen auf

Ein wichtiger Eckpfeiler bei der Bekämpfung der Frühjahrsmüdigkeit ist die richtige Ernährung: Halten Sie sich an die Regel „5 Mal am Tag“. Das heißt, zu jeder Mahlzeit Obst oder Gemüse essen. Etwa eine Handvoll Beeren ins Frühstücksmüsli, einen frischgepressten Orangensaft als Vormittagssnack trinken. Zur Mittagsmahlzeit einen bunten Salat genießen, am Nachmittag einen Apfel essen und am Abend Fisch mit gedünstetem Gemüse servieren.