Wie aus haardünnem Stahlband ein E-Motor entsteht

Ab August laufen im BMW-Werk in Steyr E-Motoren serienweise vom Band. Herzstück des elektrischen Antriebs ist ein hauchdünnes Stahlband, das von der Voestalpine in Linz gefertigt wird. Die „Krone“ begleitete die Produktion – vom Ofen in Linz bis zum Motorenwerk in der Eisenstadt.