Ehefrau (52) attackiert Gatten in NÖ mit Messer

Schockierende Szenen spielten sich am Mittwochabend in einem Einfamilienhaus im Bezirk Waidhofen an der Thaya (NÖ) ab! Eine 52-jährige Frau soll ihren Ehemann (58) mit einem Küchenmesser bedroht, am Hals verletzt und ihm mit Mord gedroht haben. Sie steht nun unter Verdacht des versuchten Mordes.