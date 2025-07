Was die Künstliche Intelligenz aus dem Blut liest

Einsätze in der Krebsmedizin

Besonders beeindruckend zeigen sich all diese Fortschritte am Beispiel der Onkologie. Nicht nur der Mensch, sondern auch der Tumor muss genau untersucht werden, um gezielt gegen ihn vorgehen zu können. „Eine umfassende, auch genetische Charakterisierung von Tumorproben erlaubt es uns, die Erkrankungen zu verstehen, Achillesfersen des Krebses als therapeutische Ziele zu erkennen und spezifische Medikamente dagegen zu entwickeln“, erklärt der Labordiagnostiker Univ.-Doz. Dr. Alexander Haushofer. Das nennt sich „Next-generation sequencing“ (NGS) und ermöglicht es den Wissenschaftern, genetische Information in Zellen sehr detailliert zu untersuchen. In der hämatologischen Diagnostik, die sich mit Blutkrankheiten beschäftigt, kann NGS verwendet werden, um gezielt auf bestimmte Gruppen von Genen zu blicken, die mit einer Krankheit in Verbindung stehen.