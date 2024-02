Wird Fiats Zukunft wirklich so poppig und schräg?

Fiat will bis 2027 jedes Jahr eine Modellneuheit einführen. Fünf jetzt von den Italienern enthüllte Konzeptautos zeigen, wohin die Reise gehen könnte. Alle Studien zeichnen sich durch eine futuristische Optik mit grifflosen Türen sowie so etwas wie grob auflösende Displays an Front und Heck aus.