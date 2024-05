Hallenwart brutal attackiert: „Nase brach dreimal“

Christian R. (55) ist Hallenwart im Grazer Sportpark. In den letzten Wochen ist er allerdings durch die Hölle gegangen. Der Rädelsführer einer Bande Jugendlicher mit Migrationshintergrund, die in der Hüttenbrennergasse immer wieder ihr Unwesen treibt und für Polizeieinsätze sorgt, versetzte ihm einen so wuchtigen Kopfstoß, dass seine Nase dreimal brach.