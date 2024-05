„Ich bin stolz, Sturm sprengt alle Dimensionen!“

Wie bei den Triumphen zuvor, wird Sturms Führungsetage den Tag heute wieder bei Wilhelm Krautwaschl beginnen. Der Bischof, ein großer Sturm-Fan vor dem Herren, lädt wieder zu einem gemeinsamen Frühstück, anschließend wird in dessen Kapelle noch ein Gebet gesprochen. Hilfe von oben schadet nie. Der Bischof selbst wird in Klagenfurt diesmal nicht vor Ort sein, dafür sorgen rund 15.000 Sturm-Fans wieder für einen Hexenkessel. „Wir haben so viele Kartenanfragen gehabt, wir hätten das Stadion alleine ausverkaufen können. Sturm sprengt mittlerweile alle Dimensionen, ich bin stolz, was dieser Klub bewegt, das Interesse ist gewaltig“, ist Jauk sichtlich stolz auf die schwarz-weiße Euphorie, die durch das Steirerland schwappt. Die gewiss noch größer wird, sollte Sturm den Titel verteidigen.