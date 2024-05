Biker von Lieferwagen überrollt und getötet

Die noch junge Motorradsaison hat in Vorarlberg bereits ein Todesopfer gefordert. Am frühen Dienstagnachmittag kam ein 65-jähriger Biker nach einem Überholmanöver auf der L200 im Bersbucher Wald ins Schleudern, stürzte und wurde in der Folge von einem Lieferwagen überrollt. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.