Als sich nur 1800 Fans verirrten

Der Wörthersee, Feiertag, Traumwetter. Sommerfeeling pur. Zigtausende Fußball-Fans pilgern heute zum Cup-Finale nach Klagenfurt. Wochenlang wiederholten sich immer wieder ähnliche Gespräche am Handy. „Hast a Karten fürs Endspiel?“ Auch wenn man noch so viele Hebel in Bewegung setzte, fiel die Antwort gleich aus: „Nein, leider ohne Chance!“