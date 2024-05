1. Mai: Wie sehen Sie die Zukunft der Arbeit?

Das Schlagwort „Künstliche Intelligenz“ ist aktuell in aller Munde. Mittlerweile sind verschiedene KI-Anwendungen in einigen Branchen beliebte Hilfsmittel und mehr. Dadurch nehmen solche Technologien zunehmend Einfluss auf unsere Arbeitswelt, wobei das je nach Branche unterschiedliche Ausmaße annimmt. Am Tag der Arbeit wollen wir wissen, was Sie zu diesem Thema zu sagen haben!