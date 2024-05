Ersten abgelehnten Asylwerber nach Ruanda geflogen

Diese bereits seit März bestehende Möglichkeit sieht ein Startgeld von bis zu 3000 Pfund (rund 3500 Euro) für die Ausreise nach Ruanda vor. Damit will die britische Regierung die Zahl der Personen reduzieren, die in den vergangenen Jahren ins Land gekommen sind. „Dieses Abkommen ermöglicht es Menschen ohne Einwanderungsstatus in Großbritannien, in ein sicheres Drittland umgesiedelt zu werden, wo ihnen geholfen wird, ihr Leben wieder aufzubauen“, sagte ein Regierungssprecher.