Roter Rückblick: Viereinhalb Chefs und viel Streit

Anlässlich der Nationalratswahl nimmt die „Krone“ heuer alle Parteien in einem digitalen Spezialformat genauer unter die Lupe. Den Start macht die SPÖ – am 1. Mai, dem Tag der Arbeit. Heute vor acht Jahren wurde der ehemalige Bundeskanzler Werner Faymann am Wiener Rathausplatz ausgebuht. Ein Ereignis, das bis heute nachhallt. Die Frage nach der richtigen Parteiführung zog sich seither wie ein roter Faden durch die Sozialdemokratie. Es folgten „dreieinhalb“ neue Vorsitzende, unzählige Streitigkeiten und herbe Verluste bei mehreren Urnengängen. Ein roter Rückblick.