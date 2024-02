Dornbirn erwirbt „Filetstück“ für 4,4 Mio. Euro

Für den Kauf des denkmalgeschützten Kapuzinerklosters im Herzen Dornbirns gaben die politischen Vertreter im Finanzausschuss bereits grünes Licht. In der Sitzung am Donnerstag sollen auch die Stadtvertreter dem Kauf des ehemaligen Kapuzinerklosters zustimmen, in dem seit 2004 polnische Franziskaner aus der Provinz Posen leben.