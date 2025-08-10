Mehr Verkehr auf Vorarlbergs Hauptverkehrsrouten

Individualverkehr das Hauptproblem

Was die vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ) zusammengetragenen Daten also ebenfalls zeigen: Den Löwenanteil des Verkehrs machen private Pkw aus. Genau hier gelte es, den Hebel anzusetzen, betont VCÖ-Experte Michael Schwendinger: „Die Mobilität zu erhöhen und gleichzeitig die Verkehrsbelastung zu reduzieren, ist möglich, wenn mehr Fahrgemeinschaften gebildet werden und dort, wo es machbar ist, Autofahrten auf Bahn oder Bus verlagert werden.“ Unternehmen und Freizeiteinrichtungen könnten durch ein durchdachtes Mobilitätsmanagement wesentlich dazu beitragen, dass die Verlagerung gelingt. Etwa indem sie ihre Beschäftigten darüber informieren, welche öffentlichen Verkehrsverbindungen – auch in Kombination mit dem Fahrrad – ihnen für den täglichen Arbeitsweg als Alternative zum Auto zur Verfügung stehen. Zudem können Unternehmen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Klimaticket als Jobticket zur Verfügung stellen. Das Bilden von Fahrgemeinschaften ist ebenfalls ein sinnvoller Ansatz, der von den Betrieben aktiv angestoßen werden sollte. Und Beschäftigte in Radfahrdistanz können mit Jobrädern unterstützt werden.