Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im 1. Halbjahr 2025:

Mehr Verkehr auf Vorarlbergs Hauptverkehrsrouten

Chronik
10.08.2025 15:55
Die A14 auf Höhe Wolfurt ist der meistbefahrene Straßenabschnitt in Vorarlberg.
Die A14 auf Höhe Wolfurt ist der meistbefahrene Straßenabschnitt in Vorarlberg.(Bild: Shourot Maurice)

Im ersten Halbjahr 2025 ist in Vorarlberg auf den Hauptverkehrsrouten Rheintalautobahn (A14) und Arlbergschnellstraße (S16) deutlich mehr Verkehr als im Vorjahr verzeichnet worden.

0 Kommentare

Es war zu erwarten gewesen: Nach der Wiedereröffnung des Arlbergtunnels, der über Monate aufgrund einer Generalüberholung gesperrt war, hat die Verkehrsfrequenz im ersten Halbjahr deutlich angezogen. Das gilt insbesondere für Lkw: Beim Autoverkehr gab es an 13 von 16 Asfinag-Zählstellen eine Zunahme, beim Schwerverkehr bei 15 von 16.

Auf der S16, die bekanntlich direkt an den Arlbergtunnel angebunden ist, hat der Lkw-Verkehr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gleich um 18 Prozent zugelegt. Beim Autoverkehr fiel das Plus mit 2,4 Prozent deutlich geringer aus. Bei der Zählstelle Außerbraz, dem Verkehrshotspot schlechthin im Klostertal, sind im ersten Halbjahr 2025 in Summe 2,6 Millionen Kraftfahrzeuge gezählt worden, darunter rund 300.000 Lastkraftwagen.

Die S16 ist besonders im Winter regelmäßig überlastet.
Die S16 ist besonders im Winter regelmäßig überlastet.(Bild: Mathis Fotografie)

12,5 Millionen Kfz fuhren an Wolfurt vorbei
Doch auch auf der A14, Vorarlbergs einziger Autobahn, ist die Verkehrsbelastung gestiegen – je nach Zählstelle zwischen drei und zehn Prozent. Beim Autoverkehr nahm die Frequenz erstaunlicherweise bei drei Zählstellen ab, bei den anderen 13 Zählstellen wurde eine Verkehrszunahme – im Schnitt um rund drei Prozent – gemessen. Der am stärksten belastete Straßenabschnitt Vorarlbergs ist und bleibt die Rheintalautobahn auf Höhe Wolfurt: An der dortigen Zählstelle sind in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 12,5 Millionen Kraftfahrzeuge registriert worden, 93 Prozent davon waren Pkw. Bei Dornbirn wurden 11,4 Millionen Kfz mit einem Pkw-Anteil von 94 Prozent gezählt, den Pfändertunnel durchquerten 8,5 Millionen Kfz (91 Prozent davon Pkw).

Individualverkehr das Hauptproblem
Was die vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ) zusammengetragenen Daten also ebenfalls zeigen: Den Löwenanteil des Verkehrs machen private Pkw aus. Genau hier gelte es, den Hebel anzusetzen, betont VCÖ-Experte Michael Schwendinger: „Die Mobilität zu erhöhen und gleichzeitig die Verkehrsbelastung zu reduzieren, ist möglich, wenn mehr Fahrgemeinschaften gebildet werden und dort, wo es machbar ist, Autofahrten auf Bahn oder Bus verlagert werden.“ Unternehmen und Freizeiteinrichtungen könnten durch ein durchdachtes Mobilitätsmanagement wesentlich dazu beitragen, dass die Verlagerung gelingt. Etwa indem sie ihre Beschäftigten darüber informieren, welche öffentlichen Verkehrsverbindungen – auch in Kombination mit dem Fahrrad – ihnen für den täglichen Arbeitsweg als Alternative zum Auto zur Verfügung stehen. Zudem können Unternehmen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Klimaticket als Jobticket zur Verfügung stellen. Das Bilden von Fahrgemeinschaften ist ebenfalls ein sinnvoller Ansatz, der von den Betrieben aktiv angestoßen werden sollte. Und Beschäftigte in Radfahrdistanz können mit Jobrädern unterstützt werden.

Die bessere Alternative: Wer aufs Rad umsattelt, spart Geld und hält sich fit.
Die bessere Alternative: Wer aufs Rad umsattelt, spart Geld und hält sich fit.(Bild: Sonja Schlingensiepen)

Politik ist gefordert
Abgesehen von diesen niederschwelligen Maßnahmen liegt es natürlich auch an der Politik, die Verkehrsbelastung zu reduzieren, schließlich spielen Raumordnung und Siedlungsentwicklung für das Mobilitätsverhalten eine zentrale Rolle. Generell gilt: Eine Politik, die dafür sorgt, dass ein Ort belebt ist, über eine gute Nahversorgung verfügt, die Alltagswege der Menschen entsprechend kurz sind und das Öffi-Angebot gut und leistbar, verringert die Verkehrsbelastung exorbitant.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
19° / 27°
Symbol wolkenlos
Bludenz
18° / 29°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
19° / 29°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
17° / 29°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
181.674 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
176.469 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Oberösterreich
Freunde sagten zu Leo Windtner: „Geh lieber nicht“
133.043 mal gelesen
Leo Windtner liebte die Berge, hier vor den Drei Zinnen in den Dolomiten.
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1596 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1565 mal kommentiert
Archivbild
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1378 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Mehr Chronik
Im 1. Halbjahr 2025:
Mehr Verkehr auf Vorarlbergs Hauptverkehrsrouten
Mit Colestus Cambridge
Katharina Rhomberg in London auf dem Podium!
Krone Plus Logo
Besuch im Idyll
Alpsommer im Grenzland: Familienleben in Freiheit
Ach, übrigens...
Putins Angebinde
Krone Plus Logo
Markus Fäßler:
„Ich möchte ein Bürgermeister zum Angreifen sein“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf