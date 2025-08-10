Altach Juniors holten zweiten Derby-Sieg in Serie

Das Ländle-Derby zwischen den Altach Juniors und dem FC Lauterach bildete den Abschluss der zweiten Runde der Regionalliga West. Und wie schon am ersten Spieltag gegen den FC Lustenau setzten sich die Rheindörfler Fohlen auch gegen den zweiten Lokalrivalen durch.
Die Juniors – mit Anteo Fetahu, Erkin Yalcin, Filip Milojevic und Diego Madritsch von vier Spielern aus der Bundesliga-Abteilung unterstützt – starteten ideal in die Partie, Dogukan Sismanlar traf schon nach zehn Minuten. Kurz vor der Pause erhöhte Yalcin auf 2:0, woran sich bis zum Schlusspfiff nichts mehr änderte. „Wir haben zwar das Spiel über weite Strecken kontrolliert, hätten aber mehr Tore machen müssen“, meinte Juniors-Coach Bernhard Summer, „Lauterach war immer wieder über Standards gefährlich, es war nicht einfach.“
Jetzt aber freut man sich in Altach über den gelungenen Start. Zwei Spiele, zwei Siege. Noch dazu zweimal im Derby. „Die sechs Punkte kann uns keiner mehr nehmen“, so Summer, „wir haben bisher zwar noch gegen keinen Titelanwärter gespielt, aber jetzt einmal können wir zufrieden sein.“
Positive Profis
Was der SCRA-Coach heraushebt, ist die bisher sehr positive Einbindung der Profis. „Sie geben unserer jungen Mannschaft Stabilität, gerade ihr Coaching auf dem Platz hilft unseren zum Teil 16-jährigen Kickern sehr“, erklärt Summer.
