Altach Juniors holten zweiten Derby-Sieg in Serie

Die Juniors – mit Anteo Fetahu, Erkin Yalcin, Filip Milojevic und Diego Madritsch von vier Spielern aus der Bundesliga-Abteilung unterstützt – starteten ideal in die Partie, Dogukan Sismanlar traf schon nach zehn Minuten. Kurz vor der Pause erhöhte Yalcin auf 2:0, woran sich bis zum Schlusspfiff nichts mehr änderte. „Wir haben zwar das Spiel über weite Strecken kontrolliert, hätten aber mehr Tore machen müssen“, meinte Juniors-Coach Bernhard Summer, „Lauterach war immer wieder über Standards gefährlich, es war nicht einfach.“