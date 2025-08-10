Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

2:0 gegen Lauterach

Altach Juniors holten zweiten Derby-Sieg in Serie

Vorarlberg
10.08.2025 18:43
Am Samstag durfte Altach-Jungprofi Erkin Yalcin noch ein paar Minuten bei den Profis gegen Ried ...
Am Samstag durfte Altach-Jungprofi Erkin Yalcin noch ein paar Minuten bei den Profis gegen Ried auflaufen, am Sonntag traf er für die Juniors gegen Lauterach.(Bild: GEPA)

Das Ländle-Derby zwischen den Altach Juniors und dem FC Lauterach bildete den Abschluss der zweiten Runde der Regionalliga West. Und wie schon am ersten Spieltag gegen den FC Lustenau setzten sich die Rheindörfler Fohlen auch gegen den zweiten Lokalrivalen durch.

0 Kommentare

Die Juniors – mit Anteo Fetahu, Erkin Yalcin, Filip Milojevic und Diego Madritsch von vier Spielern aus der Bundesliga-Abteilung unterstützt – starteten ideal in die Partie, Dogukan Sismanlar traf schon nach zehn Minuten. Kurz vor der Pause erhöhte Yalcin auf 2:0, woran sich bis zum Schlusspfiff nichts mehr änderte. „Wir haben zwar das Spiel über weite Strecken kontrolliert, hätten aber mehr Tore machen müssen“, meinte Juniors-Coach Bernhard Summer, „Lauterach war immer wieder über Standards gefährlich, es war nicht einfach.“

SCRA-Juniors Trainer Bernhard Summer kann mit seinem jungen Team zufrieden sein.
SCRA-Juniors Trainer Bernhard Summer kann mit seinem jungen Team zufrieden sein.(Bild: GEPA)

Jetzt aber freut man sich in Altach über den gelungenen Start. Zwei Spiele, zwei Siege. Noch dazu zweimal im Derby. „Die sechs Punkte kann uns keiner mehr nehmen“, so Summer, „wir haben bisher zwar noch gegen keinen Titelanwärter gespielt, aber jetzt einmal können wir zufrieden sein.“

Positive Profis
Was der SCRA-Coach heraushebt, ist die bisher sehr positive Einbindung der Profis. „Sie geben unserer jungen Mannschaft Stabilität, gerade ihr Coaching auf dem Platz hilft unseren zum Teil 16-jährigen Kickern sehr“, erklärt Summer.

Porträt von Dominik Omerzell
Dominik Omerzell
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
19° / 26°
Symbol wolkenlos
Bludenz
18° / 30°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
19° / 29°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
17° / 30°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
183.560 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
183.473 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Oberösterreich
Freunde sagten zu Leo Windtner: „Geh lieber nicht“
135.591 mal gelesen
Leo Windtner liebte die Berge, hier vor den Drei Zinnen in den Dolomiten.
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1597 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1568 mal kommentiert
Archivbild
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1407 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Mehr Vorarlberg
2:0 gegen Lauterach
Altach Juniors holten zweiten Derby-Sieg in Serie
Lech Classic Festival:
Große Oper am Arlberg
Im 1. Halbjahr 2025:
Mehr Verkehr auf Vorarlbergs Hauptverkehrsrouten
Mit Colestus Cambridge
Katharina Rhomberg in London auf dem Podium!
Krone Plus Logo
Besuch im Idyll
Alpsommer im Grenzland: Familienleben in Freiheit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf