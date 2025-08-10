Putins Angebinde

Denn im April 2018, vier Monate vor ihrer sagenumwobenen Vermählung mit Wolfgang Meilinger, bei der die Republik wegen der Anwesenheit des russischen Präsidenten 222.750 Euro für Sicherungsmaßnahmen zu löhnen hatte, eröffnete die damalige Außenministerin Karin Kneissl in Chengdu unter großem Getöse ein Generalkonsulat, weil Auslandsvertretungen, so Kneissl, „die Augen und Ohren Österreichs in der Welt“ seien. Apropos Ohren: Leider kann sich die knicksende Karin, die heute in St. Petersburg lebt, da sie nach eigenen Aussagen Gefahr lief, „politisch verfolgt“ und „beruflich vernichtet“ zu werden, nicht mehr an den wertvollen Weißgold-Ohrringen, einem Angebinde Putins, ergötzen. Diese befinden sich nämlich nach einem längeren Rechtsstreit mittlerweile im Eigentum der Republik. Da haben es die potenziellen Medaillengewinner:innen aus Österreich besser, denn sie werden ihre Trophäen mit Sicherheit behalten dürfen. Jetzt müssen sie nur noch welche gewinnen.