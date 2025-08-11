„Doig“ – kleines Wort, große Bedeutung

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute erklärt den Unterschied zwischen „Doigen“ und „Zuazogenen“.
Doig. Was auf den ersten Blick aussieht wie ein sogenanntes Onomatopoetikum, ein lautnachahmendes Wort (wie Boing, Muh, Mäh, Kabumm oder Peng), das entpuppt sich als normales, alemannisches Eigenschaftswort, das sogar abgewandelt werden kann.
Wichtig ist, dass die beiden Selbstlaute in doig nicht zu einem Zwielaut miteinander verschmelzen (anders als bei Boing), sondern getrennt voneinander gesprochen werden: do-ig.
Do bedeutet da/hier, -ig stellt eine Adjektivendung dar, und schon haben wir die deutsche Übersetzung von doig: hiesig. Der Voradelberger verwendet doig hauptsächlich dazu, um Heimisches und Einheimische von fremden Dingen und (zumindest ursprünglich) nicht in Voradelberg ansässigen Menschen zu unterscheiden. „Des ischt an Doiga/a Doige“ weist die gemeinte Person als alteingesessenen Voradelberger aus, der Mundart spricht und dessen Familie seit mindestens drei Generationen im Lande lebt.
Das sprachliche Gegenstück zum Doiga ist im Wörterbuch unter Zuazogana/Zuazogene zu finden, sprich: ein Zugezogener oder Einwanderer („Isch sie a Doige? – Na, a Zuazogene!“). Als solcher wird klarerweise nur bezeichnet, wer inzwischen fest in Voradelberg lebt, alle übrigen Nicht-Alemannen nennt der Voradelberger weiterhin Frönde (was einerseits Fremde bedeutet, jedoch auch Gäste).
Genau wie im Hochdeutschen hiesig, so kann sich doig als Adjektiv auch auf andere heimatliche Dinge oder Sachverhalte beziehen (a doige Speis, an doiga Bruch, a doigs Liad).
