„Doig“ – kleines Wort, große Bedeutung

Do bedeutet da/hier, -ig stellt eine Adjektivendung dar, und schon haben wir die deutsche Übersetzung von doig: hiesig. Der Voradelberger verwendet doig hauptsächlich dazu, um Heimisches und Einheimische von fremden Dingen und (zumindest ursprünglich) nicht in Voradelberg ansässigen Menschen zu unterscheiden. „Des ischt an Doiga/a Doige“ weist die gemeinte Person als alteingesessenen Voradelberger aus, der Mundart spricht und dessen Familie seit mindestens drei Generationen im Lande lebt.