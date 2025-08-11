Motorradfahrer krachte frontal in Pkw

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntag in Bregenz (Vorarlberg) gekommen. Auf einer Kreuzung stießen ein Auto und ein Biker zusammen, der Motorradfahrer wurde dabei verletzt.
Der Unfall ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr: Ein Biker und ein Auto krachten aus bislang ungeklärter Ursache auf der Kreuzung Arlbergstraße / Josef-Huter-Straße ineinander. Der Motorradfahrer musste nach der Erstversorgung vor Ort mit der Rettung ins Spital gebracht werden.
Der Lenker des Pkw kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Allerdings wurde sein Auto ziemlich demoliert, es musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr band ausgeronnene Betriebsmittel, für die Dauer der Aufräumarbeiten war die Unfallstelle nur erschwert passierbar.
