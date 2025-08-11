Motorradfahrer krachte frontal in Pkw

Der Unfall ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr: Ein Biker und ein Auto krachten aus bislang ungeklärter Ursache auf der Kreuzung Arlbergstraße / Josef-Huter-Straße ineinander. Der Motorradfahrer musste nach der Erstversorgung vor Ort mit der Rettung ins Spital gebracht werden.