Pleitegeier kreist über Bregenzer Weinbar

Über das Vermögen der Firma „KSM Gastro-Service GmbH“ wurde auf Eigenantrag das Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der Weinbar „Vincent“ in der Bregenzer Kirchstraße.
Die Höhe der Verbindlichkeiten belaufen sich laut Schuldner auf rund 250.000 Euro. Drei Dienstnehmer sind betroffen. Aufgrund der sich verschlechternden Umsätze wurde der Betrieb bereits mit Ende Mai geschlossen. Als weiterer Grund für den Vermögensverfall werden arbeitsrechtliche Forderungen der beiden Mitgesellschafter, die mit Ende April als Geschäftsführer gekündigt haben, angeführt.
Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung ist am 9. Oktober am Landesgericht Feldkirch. Gläubigerforderungen können noch bis zum 25. September über den KSV1870 angemeldet werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.