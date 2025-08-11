Pleitegeier kreist über Bregenzer Weinbar

Die Höhe der Verbindlichkeiten belaufen sich laut Schuldner auf rund 250.000 Euro. Drei Dienstnehmer sind betroffen. Aufgrund der sich verschlechternden Umsätze wurde der Betrieb bereits mit Ende Mai geschlossen. Als weiterer Grund für den Vermögensverfall werden arbeitsrechtliche Forderungen der beiden Mitgesellschafter, die mit Ende April als Geschäftsführer gekündigt haben, angeführt.