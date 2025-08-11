Vorteilswelt
Aus für „Vincent“

Pleitegeier kreist über Bregenzer Weinbar

Vorarlberg
11.08.2025 14:15
Der Betrieb wurde bereits Ende Mai geschlossen.
Über das Vermögen der Firma „KSM Gastro-Service GmbH“ wurde auf Eigenantrag das Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der Weinbar „Vincent“ in der Bregenzer Kirchstraße.

Die Höhe der Verbindlichkeiten belaufen sich laut Schuldner auf rund 250.000 Euro. Drei Dienstnehmer sind betroffen. Aufgrund der sich verschlechternden Umsätze wurde der Betrieb bereits mit Ende Mai geschlossen. Als weiterer Grund für den Vermögensverfall werden arbeitsrechtliche Forderungen der beiden Mitgesellschafter, die mit Ende April als Geschäftsführer gekündigt haben, angeführt.

Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung ist am 9. Oktober am Landesgericht Feldkirch. Gläubigerforderungen können noch bis zum 25. September über den KSV1870 angemeldet werden. 

Vorarlberg
