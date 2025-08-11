Altachs Spieler mit ganz neuen Qualitäten

Trainer Fabio Ingolitsch hat jetzt offensichtlich jene Spieler gefunden, von denen er überzeugt ist, dass man mit ihnen in der Bundesliga bestehen kann. Trotzdem tritt er auf die Euphoriebremse: „Was mich besonders freut, ist, dass es zweimal zu null war. Ried hat erst am Ende nach einer Flanke eine Torchance gehabt, sonst haben wir nicht viel zugelassen. Ähnlich war es beim WAC. Das ist die Basis, dass wir gemeinsam gut und kompakt verteidigen, jeder sich leidenschaftlich reinhaut. Offensiv haben wir schon Qualitäten, wie wir heute auch wieder gesehen haben. Die Tabelle zählt nicht nach zwei Spieltagen. Deswegen ist es eine schöne Momentaufnahme, nicht mehr.“