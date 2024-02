Mensch, Maschine und ein getanzter Bruckner

Getanzte Sinfonien

Star-Choreograph Steven Shropshire und die São Paulo Dance Company tanzen Bruckner. Sie übersetzen das sinfonische Werk der oberösterreichischen Musikikone in „Celebration - The Eight/Umbó/Agora“ (12., 13. April), ein Stück in einer hochemotionalen Sprache zwischen Klassischem Ballett und zeitgenössischen Tanzformen.