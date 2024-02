Alfa Romeo will Spider und SUV in Urus-Format

Neue Prioritäten bei Alfa Romeo

Imparato, halb Franzose, halb Spanier, ist seit langem Fan der Marke. Er sei in einer Giulia, der legendären Sportlimousine von Alfa, groß geworden, sagt er. 2021 wurde er Chef von Alfa Romeo - und fand die Kult-Marke in einem traurigen Zustand vor: „Es gab für mich drei klare Prioritäten.“ Seine wichtigste Aufgabe sei es gewesen, für Qualität zu sorgen. Alfa-Kunden mussten seit langem in dieser Hinsicht eine gewisse Leidensfähigkeit mitbringen.