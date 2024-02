Biker (30) bei Crash mit Auto in Tirol verletzt

Zu dem Unfall kam es gegen 19.30 Uhr. Der 30-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad auf der Kaiserjägerstraße in Innsbruck in Richtung Süden. Anschließen bog er nach rechts in die Universitätsstraße ein. „Zeitgleich befuhr ein weißer Pkw - vermutlich ein Jeep mit Innsbrucker Kennzeichen - die Straße“, heißt es von der Polizei.