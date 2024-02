Schwache Bregenzer unterlagen dem Schlusslicht

Nach Spielende verschwand Coach Mader gleich in die Kabine, bereitete dort eine Ansprache vor. Sportchef Predrag Zivanovic stand verärgert am Spielfeldrand. „Das war viel zu wenig, so dürfen wir nicht auftreten. Amstetten hat verdient gewonnen“, schüttelte er den Kopf. Nicht nur Punkte verlor Bregenz, auch Kapitän Kralj, der Kroate knickte um und musste vom Platz.