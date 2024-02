„Sein Glaube hatte immer Herzschlag-Qualität“

Der gebürtige Steirer hat in Tirol auf besondere Weise gewirkt. 1997 wurde er Bischof der Diözese Innsbruck. Mehr als fünf Jahre war Kothgasser Innsbrucker Bischof. 2002 folgte dann der Ruf in die Erzdiözese Salzburg, zu der ein Teil des Tiroler Unterlandes gehört. Somit blieb Kothgasser Tirol auch in seinem neuen Amt als Erzbischof eng verbunden. So verhielt es sich auch nach seiner altersbedingten Emeritierung 2013. Der Alt-Erzbischof lebte mehrere Jahre im geistlichen Zentrum der Don-Bosco-Schwestern in Baumkirchen.