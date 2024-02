Schweden darf zur NATO, Ungarn bekommt Gripen-Jets

Worüber ungarische Medien bereits seit Tagen spekuliert haben, ist nun fix. Ungarn bekommt vier neue schwedische Gripen-Jagdflugzeuge und erweitert damit seine Flotte. Zu diesem Zweck haben Regierungschef Viktor Orbán und sein schwedischer Amtskollege Ulf Kristersson am Freitag in Budapest einen Rüstungsdeal unterzeichnet. Im Gegenzug wird der NATO-Beitritt Schwedens endlich auch in Ungarn ratifiziert.