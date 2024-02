Kampfjet-Verkauf an Türkei unter Dach und Fach

21-Milliarden-Euro-Deal

Die US-Regierung hatte nach der Zustimmung der Türkei zu einem NATO-Beitritt Schwedens den Verkauf genehmigt. Das Außenministerium in Washington informierte den US-Kongress am 26. Jänner über das angestrebte Rüstungsgeschäft mit einem Umfang von 23 Milliarden Dollar (rund 21 Milliarden Euro). Binnen zwei Wochen hätte der Kongress Widerspruch einlegen können, was er aber nicht tat.