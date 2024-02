Strahlende Augenblicke statt Tränensäcke

Es ist zwar verlockend, sich rasch vor dem Zubettgehen mit einem feuchten Tuch oder Handtuch Wimperntusche und Co. von den Augen zu reiben, aber: Bitte tun Sie es nicht! Die dünne Haut dieser Gesichtspartie ist besonders empfindlich, neigt zu Trockenheit, Rötung und zeigt in Form von dunklen Ringen oder Tränensäcken unbarmherzig Stress wie auch Ermüdung. Letzteres versuchen wir, mittels gekonnter Make-up-Tricks zu kaschieren. Am Abend muss das Ganze aber wieder ab!