„Eine Schande – Bodo ist eine Klapperschlange“

Was für eine Sensation! Der norwegische Klub Bodø/Glimt gewann nach dem 3:1 im Hinspiel gegen Inter Mailand auch das Rückspiel mit 2:1 und warf damit den letztjährigen Champions-League-Finalisten schon in den Play-offs aus der Königsklasse raus. Hier sind die internationalen Pressestimmen, die mit Inter hart ins Gericht gehen.