Presse zerlegt Inter:

„Eine Schande – Bodo ist eine Klapperschlange“

Champions League
25.02.2026 09:45
Fassungslose Blicke: Inter Mailand (im Bild: Davide Frattesi) schied in der Champions League ...
Fassungslose Blicke: Inter Mailand (im Bild: Davide Frattesi) schied in der Champions League aus.(Bild: EPA/MATTEO BAZZI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was für eine Sensation! Der norwegische Klub Bodø/Glimt gewann nach dem 3:1 im Hinspiel gegen Inter Mailand auch das Rückspiel mit 2:1 und warf damit den letztjährigen Champions-League-Finalisten schon in den Play-offs aus der Königsklasse raus. Hier sind die internationalen Pressestimmen, die mit Inter hart ins Gericht gehen. 

Italien:

„Gazzetta dello Sport“: „Inters Champions-League-Abenteuer endet in einer Schande.“ Und: „Bodø ist eine Klapperschlange, die sich ducken und dann blitzschnell zuschlagen kann.“

„Corriere dello Sport“: „Bodø sorgt auch für einen Schreckmoment im San Siro: Inter scheidet aus der Champions League aus!“

„Corriere della Sera“: „Der gnadenlose Bodø lässt Inter nichts, nicht einmal die Illusion eines Comebacks.“ Und: „Norwegens Doppelsieg gegen den Vizemeister ist sensationell.“

Spanien:

„Marca“: „Champions-League-Wunder! Vom ersten Moment an, als die Champions-League-Hymne erklang, war Bodø/Glimt sich der Bedeutung der Meazza vollends bewusst. Ihre Gesichter spiegelten eine Mischung aus Ehrfurcht und Furcht wider.“

„Mundo Deportivo“: „Ein historischer Erfolg! Bodø/Glimt hat bereits Geschichte geschrieben und ist die erste norwegische Mannschaft, die eine K.o.-Runde der Champions League überstanden hat, aber jetzt wollen sie nicht aus ihrem wunderbaren Traum aufwachen.“

„Sport“: „Ein Aschenputtel und eine Tragödie!“

England:

„BBC“: „Bodø/Glimt trotzen einfach immer wieder allen Widrigkeiten.“

„The Sun“: „Inter scheidet gegen das kleine Bodø/Glimt aus.“

„Daily Mail“: „Sensationeller Sieg im San Siro! Die norwegische Mannschaft sorgte im San Siro für eine der größten Überraschungen in der Geschichte des Wettbewerbs.“

Frankreich:

„L‘Equipe“: „Immense Sensation“

Norwegen:

„NRK“: „Eine beispiellose Leistung, ein Auftritt jenseits aller Vorstellungskraft, ein Ergebnis, das in ganz Europa für Furore sorgt! Und ein Abend, der für immer in Erinnerung bleiben wird.

„VG“: „Das ist der gelbe Wahnsinn. Das ist noch viel verrückter, als dass Norwegen sich zum ersten Mal seit 28 Jahren wieder für die Weltmeisterschaft qualifiziert hat. Die Nationalmannschaft hat viele Superstars, Glimt keinen einzigen, aber mit neun von zehn norwegischen Feldspielern schlagen sie die europäische Elite immer wieder.“

Schweden:

„Expressen“: „Bodø/Glimt mit einem Paukenschlag. Bodö/Glimt hat das geschafft, was viele für unmöglich hielten.“

„Aftonbladet“: „In dieser Saison hat Europa seine Augen auf ein kleines Stück Eis südlich des Polarkreises gerichtet.“

Champions League
25.02.2026 09:45
