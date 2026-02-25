Vorteilswelt
Todesstrafe in USA

Wegen Mordes vor 40 Jahren: Mann (65) hingerichtet

Ausland
25.02.2026 10:01
Im US-Bundesstaat Florida ist der 65-jährige Melvin Trotter wegen eines vor fast 40 Jahren ...
Im US-Bundesstaat Florida ist der 65-jährige Melvin Trotter wegen eines vor fast 40 Jahren begangenen Mordes durch eine Giftspritze hingerichtet worden.(Bild: Krone KREATIV/APA/dpa/Jörg Dettmer/APA; APA/AFP/Florida Department of Corrections)
Porträt von krone.at
Von krone.at

1986 tötete Melvin Trotter bei einem Raubüberfall im US-Bundesstaat Florida eine Ladenbesitzerin. Nun ist das Todesurteil gegen den inzwischen 65-Jährigen vollstreckt worden.

0 Kommentare

Die Todesstrafe gegen Melvin Trotter wurde am Dienstagabend um 18.15 Uhr (Ortszeit, Mittwoch 0.15 Uhr MEZ) vollstreckt, wie die Justizbehörden von Florida mitteilten. Er wurde per Giftspritze hingerichtet.

Trotter hatte im Jahr 1986 die 70-jährige Lebensmittelladenbesitzerin Virgie Langford während eines Raubüberfalls auf ihren Laden in Palmetto in Florida ermordet.

Melvin Trotter
Melvin Trotter(Bild: AFP)

USA: Schon die vierte Hinrichtung in diesem Jahr 
Es war die vierte Hinrichtung in den USA in diesem Jahr und die zweite in Florida. Seit Jahresbeginn war außerdem in den US-Bundesstaaten Texas und Oklahoma jeweils ein Mensch hingerichtet worden.

Unter Trump explodiert die Zahl der Hinrichtungen
Im vergangenen Jahr waren in den USA 47 Menschen hingerichtet worden, die meisten seit 2009, als 52 Häftlinge hingerichtet worden waren. Die meisten Hinrichtungen fanden in Florida statt. Dort wurden 19 Todesstrafen vollstreckt. An zweiter Stelle folgten Texas, Alabama und South Carolina, wo jeweils fünf Menschen hingerichtet wurden. Die in vielen Ländern geächtete Todesstrafe wird noch in 23 der 50 US-Bundesstaaten vollstreckt.

US-Präsident als Befürworter der Todesstrafe
Präsident Donald Trump ist ein Befürworter der Todesstrafe und drohte kürzlich sogar den Demokraten damit. Schon vor seinem Amtsantritt hatte er erklärt, er werde das Justizministerium anweisen, die Todesstrafe konsequent zu verfolgen. An seinem ersten Tag zurück im Weißen Haus im Jänner 2025 unterzeichnete er gleich eine Anordnung mit dem Titel „Wiederherstellung der Todesstrafe“. Justizministerin Pam Bondi hatte im September angekündigt, sie wieder im gesamten Land einführen zu wollen.

Ausland
25.02.2026 10:01
