Wegen Mordes vor 40 Jahren: Mann (65) hingerichtet

US-Präsident als Befürworter der Todesstrafe

Präsident Donald Trump ist ein Befürworter der Todesstrafe und drohte kürzlich sogar den Demokraten damit. Schon vor seinem Amtsantritt hatte er erklärt, er werde das Justizministerium anweisen, die Todesstrafe konsequent zu verfolgen. An seinem ersten Tag zurück im Weißen Haus im Jänner 2025 unterzeichnete er gleich eine Anordnung mit dem Titel „Wiederherstellung der Todesstrafe“. Justizministerin Pam Bondi hatte im September angekündigt, sie wieder im gesamten Land einführen zu wollen.