Prognose bestätigt: 2 Prozent Inflation im Jänner

Die Statistik Austria hat am Mittwoch die optimistische Schnellschätzung von vor zwei Wochen bestätigt: Demnach hat sich die Teuerung in Österreich seit Jahresbeginn deutlich abgeschwächt und lag im Jänner nur noch bei zwei Prozent. In den Monaten zuvor gab es jeweils Werte um die 4-Prozent-Marke.
Im Dezember etwa hatte die Inflationsrate noch 3,8 Prozent betragen. Im Vergleich zum Vormonat Dezember 2025 sank das durchschnittliche Preisniveau um 0,7 Prozent, wie die Behörde in Wien mitteilte.
Strompreise dämpfen Inflation maßgeblich
Maßgeblich für den deutlichen Rückgang war die Preisentwicklung im Energiebereich. „Effekte der Strompreisentwicklung senkten die Inflation um einen ganzen Prozentpunkt“, erklärte Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk.
Hier wirkte ein starker statistischer Basiseffekt: Im Jänner 2025 waren die Preise durch den Wegfall der Strompreisbremse kräftig gestiegen. Nun führten dieser Effekt sowie gesenkte Elektrizitätsabgaben zu einem Preisrückgang bei Strom von 8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch Treibstoffe und Heizöl dämpften die Gesamtinflation zusätzlich.
Gleichzeitig schwächte sich der Preisauftrieb in weiteren Gütergruppen ab. Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke verteuerten sich mit 2,6 Prozent deutlich weniger stark als im Vormonat.
Gastronomie bleibt größter Preistreiber
Bedeutendster Treiber der Inflation blieben Gastronomie- und Beherbergungsdienstleistungen, die im Jahresabstand durchschnittlich um 4,9 Prozent zulegten.
Der für europäische Vergleichszwecke berechnete harmonisierte Verbraucherpreisindex lag im Jänner in Österreich ebenfalls bei zwei Prozent.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.