Prognose bestätigt: 2 Prozent Inflation im Jänner

Die Statistik Austria hat am Mittwoch die optimistische Schnellschätzung von vor zwei Wochen bestätigt: Demnach hat sich die Teuerung in Österreich seit Jahresbeginn deutlich abgeschwächt und lag im Jänner nur noch bei zwei Prozent. In den Monaten zuvor gab es jeweils Werte um die 4-Prozent-Marke.